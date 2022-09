César Bono ataca a Gustavo Adolfo Infante por hablar mal de sus hijos: "Asqueroso idiota"

Gustavo Adolfo Infante habló pestes de los hijos de César Bono, cosa que obviamente no le pareció al actor, quien salió a despotricar en contra del conductor que cada día es menos querido por los mexicanos desde que se peleó con sus compañeras de “Sale al Sol”.

“Yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron porque se me da la gana, a cada uno le he comprado un techo porque así pienso yo y así pensaba mi padre, en paz descanse”, inició César Bono en sus palabras.

“El idiota de Gustavo Adolfo Infante, si su dinero lo usa para comprarse una casota, que lo haga, yo trabajo para comprar muchas casas para mis hijos, no una grandota para mí”, agregó.

Asimismo, César Bono llamó malagradecido a Gustavo Adolfo Infante por atacar a Pati Chapoy, pese a que inició su carrera como “achichincle” de ella.

“Les digo sin pelos en la lengua: Gustavo Adolfo Infante, a quien conozco desde que era el achichincle de Pati Chapoy, que por cierto es muy malagradecido porque ha hablado mal de ella, es un idiota”, sentenció.

“Se tiene que hincar de rodillas cada vez que habla de Pati Chapoy, Gustavo Adolfo nunca estaría en la televisión si no hubiera sido por la señora Pati Chapoy, que hable mal de ella habla de lo asqueroso que es… Hay un dicho muy viejo que dice: ‘ser malagradecido es ser malnacido’ y yo sí creo en ese dicho”, agregó.

Por si fuera poco, César Bono contó que el conductor le jugó sucio en un establecimiento: “una vez llego a un lugar y me dice: ‘siéntate conmigo César’, estaba él con su esposa y yo con la mía, y se levanta y me deja su cuenta, su botella de whisky. ¿Cómo? Porque es un asqueroso… Y dice que mis hijos son explotadores porque es un asqueroso”, agregó.