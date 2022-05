Hijo de César Bono se defiende luego de que el actor reveló que lo mantiene: "Se siente bien feo"

Luego de que César Bono reveló que ya desea volver a trabajar para mantener a sus hijos hombres adultos, su “pequeño” Leonardo Bono salió a defenderse de los diversos ataques y comentarios que ha recibido.

“Muchas ganas (de regresar a trabajar) y mucha necesidad. Tuve cuatro hijos, las hijas están casadas y las mantienen su maridos y yernos, pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí y la mamá de los hijos hombre también depende de mí”, fue lo que pronunció César Bono

En entrevista con “Sale el Sol”, Leonardo Bono, quien es actor, despotricó en contra de las personas que lo han tachado de mantenido y dijo que lo califican así porque no les importa conocerlo.

“Eso me sorprendió mucho que pasara, y se siente bien feo porque sí me ha costado trabajo, quienes están en el medio me entienden lo difícil que es”, lamentó.

“Y en vez de decir ‘Wow, César Bono que quiere trabajar a sus 75 años’, que no tiene esa edad... Se acaba de salvar de una operación de vida o muerte, ah no, eso no importa, mencionó algo de mantener, humillemos a este par de niños, bueno de adultos”, agregó devastado.

Asimismo, Leonardo afirmó que las palabras de César Bono eran broma, pero que todos las tomaron como verdad: “podría quedarme callado, pero me ha costado un friego, he luchado un friego, no sé si más o menos que otros y si más por ser hijo de... no sé, me ha costado un friego y de lo que se habla de mí en un programa tan importante, es de algo que ni saben porque no se molestan en conocerme”.

“Si hay alguien a quien ama César Bono es a sus hijos, entonces si tú amas a Cesar Bono no le eches tierra a sus hijos”, añadió Leonardo Bono para señalar que pronto se va a estrenar una serie en la que va a salir, que va a dar un concierto en el teatro Milán y que va a lanzar su carrera musical.