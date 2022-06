Christian Nodal se arrepiente de atacar a J Balvin: "Todos tenemos nuestros 5 minutos de pend..."

Christian Nodal se arrepintió de haber atacado a J Balvin y de lanzar su tema “Girasol” en contra del reguetonero colombiano.

Durante un show que dio este fin de semana, Christian Nodal se tomó unos minutos para dirigirse al público y hablar sobre lo sucedido con J Balvin.

Así se disculpó Christian Nodal con J Balvin

El intérprete de “Adiós amor” dijo que estaba arrepentido de haberse lanzado contra J Balvin y de haber lanzado en tema en el que critica al colombiano.

“Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla va a salir. Quiero decirles que nunca hay que ser mier… en la vida porque estas son las cosa que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás”. Señaló Christian Nodal.

El exnovio de Belinda le ofreció disculpas a J Balvin y dijo que esta canción no era para el reguetonero, sino para todas las personas que impiden olvidar el pasado y seguir adelante.

“Lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pende… Esa canción no es pa’ Balvin es para toda la gente mier… que no nos permite olvidar el pasado”, dijo el cantante.

Por su parte, J Balvin señaló que entiende por lo que está pasando Christian Nodal tras haber terminado con Belinda y aseguró que él solo tiene buena vibra para el mexicano.