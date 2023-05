Christian Nodal revela que tiene bloqueado a J Balvin: 'No voy a ser el meme de alguien más'

Christian Nodal y J Balvin llenaron el mundo de cringe cuando tuvieron su pleito; no obstante, de los dos el más maduro fue el ex de Belinda, pues prefirió tener paz mental y decidió bloquear al también enemigo de Residente.

Así lo contó Christian Nodal en entrevista con Franco Escamilla, con quien habló respecto al concierto que va a dar en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 27 de mayo y de su vida personal.

No puedo creer que Nodal le hizo una canción de 5:41 minutos tirándole a J Balvin nomás porque le dijo que se parecían en una foto pic.twitter.com/Qt4I70KFrx — BVIP 🎮💎 (@SoyBvip) June 5, 2022

“¿Si te caga*** con Balvin? A mí me hizo mucha gracia, sigo pensando que Balvin la quiso rebanar contigo”, le dijo Escamilla a Nodal, quien le respondió:

“Pasa Franco… Como cuando alguien te echa carrilla de algo y no conoces a la persona; si no te conozco, no voy a llegar contigo con algo que te pueda sacar”, inició Nodal.

“Estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo, y fue la manera”, añadió.

“Yo ya venía de ‘No voy a ser el meme de alguien más’, menos de un güey que tiene millones y me le fui encima”, remarcó Christian Nodal.

La neta sí están bien chida la canción de Nodal a J Balvin y ayer en su concierto nos dio la premisa de lo que se venía💥@elnodal #Girasol🌻 #Nodal pic.twitter.com/CzNM2Y4PnE — 🌞🌷 (@Marisoldv85) June 5, 2022

Franco Escamilla le replicó: “La rola estaba chida, a mí sí me gustó ese Nodal agresivo; que estábamos más acostumbrados al Nodal romántico. Me hizo mucha gracia porque me identifiqué mucho que de repente uno anda por la vida y te agarran en ese preciso momento, o sea, le tocó a él”.

Finalmente, el novio de Cazzu dijo que: “sí hablé con él pero… La verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho”.