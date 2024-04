Christina Applegate tiene que usar pañales tras contagiarse de raro virus por comer heces fecales

Christina Applegate, famosa estrella de Hollywood y el crush de muchos, rompió el silencio respecto a sus devastadores problemas de salud, pues reveló que actualmente se ve obligada a utilizar pañales, tras los estragos que un virus que contrajo tras consumir comida contaminada con heces fecales.

Christina Applegate ofreció una entrevista a un podcast en la que habló de la crisis de salud que la aqueja en estos tiempos de su vida

La famosa actriz reveló que se infectó de un raro virus tras comer una ensalada contaminada con material fecal, lo cual terminó por producirle una gastroenteritis aguda. Lo más triste el asunto es que iba a ese establecimiento desde hace 15 años.

Christina Applegate señaló que, tras la ingestión de la materia fecal, comenzó a sentirse muy mal y que su estado de salud se deterioró al grado de que no podía hacer absolutamente nada en su día a día, además de que le dio una incontinencia que la ha obligado a usar pañales.

no te pierdas: Operan de emergencia a la cantante Dulce y pierde un riñón; este es su estado de salud

"Estaba tan enferma, no podía comer, no podía hacer nada", dijo antes de detallar las consecuencias de que el sapovirus se introdujera a su cuerpo.

"Es cuando ingieres la materia fecal de otra persona de tu comida. La mi*rda de otra persona entró en mi boca y me la comí. Despertaba en la madrugada en medio de una piscina de mi*rda”, detalló toda escatológica.

Christina aseguró que fue muy difícil aprender a sobrellevar su situación debido a que las noches se convirtieron en una ruleta rusa: no sabía en qué momento el intestino la iba a traicionar. Por ello decidió que lo mejor era utilizar pañales para minimizar los eventuales accidentes que pudiera sufrir y limpiar mucho menos.

"No sabía lo que pasaba, intentar cambiar las sábanas a las 3 am no es divertido, pero esto me lleva al siguiente punto, del que podemos hablar: estoy usando pañales", remarcó.