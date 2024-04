Grettell Valdez padece grave enfermedad y llora al hablar de su salud: 'Me está matando'

La actriz Grettell Valdez causó preocupación entre los miles de seguidores que tiene, luego de que apareció en unas fotografías y videos con suero intravenoso y también con un muy mal semblante tras padecer una terrible enfermedad.

La actriz, famosa por interpretar a villanas de telenovelas, publicó unas historias de Instagram en donde menciona que se siente muy mal: “Odio estar enferma, este virus me está matando”, escribió con un video en el que se puede ver que tiene el suero en la mano.

En otra publicación, la actriz y modelo decidió mostrar un rostro, el cual, pese a que tiene filtro se le nota muy demacrado por la enfermedad y en ese clip, Grettell Valdez explica que la enfermedad que le dio fue la salmonela.

Grettell Valdez llora porque está enferma Foto: Especial

“Lo que más odio en la vida es enfermarme. No saben el fin de semana que pasé, me confirmaron salmonela con los estudios que me hicieron, tuve que acelerar el proceso vía intravenoso. No podía moverme, ni siquiera llegar al hospital. Tuvo que venir mi doctor Coronel, gracias”, dijo la Grettell Valdez en medio de lágrimas al recordar a sus amigos y familiares que la estuvieron cuidando para que se recupere y pueda seguir trabajando en las grabaciones de su nuevo proyecto.

Grettelle Valdez se recupera de terrible enfermedad Foto: Especial

Grettell Valdez se enfrentó al cáncer

Asimismo, agradeció a sus fans que se preocuparon por ella y le estuvieron escribiendo mensajes de texto para desearle una pronta recuperación.

La actriz ha estado en polémica anteriormente por sus relaciones amorosas pero también por su salud, ya que hace tiempo le tuvieron que quitar una parte del dedo, luego de que se le desarrolló cáncer tras hacerse una mala aplicación de uñas en un establecimiento de belleza.