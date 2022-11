Chuponcito reacciona a su vinculación a proceso por acoso ¿se justificó?

José Alberto Flores, mejor conocido como el payaso Chuponcito, será vinculado a proceso por el delito de acoso sexual, y el comediante ya reaccionó a la noticia.

Cabe recordar que fue en 2021 cuando Carla Oaxaca acusó al payaso de haberla acosado sexualmente, y ahora afirmó estar satisfecha de cómo se está desarrollando el proceso legal.

Chuponcito: Me lo sostienes y me lo pruebas!



Sus abogados: pic.twitter.com/Nt7P8vusWK — Mik Inmamable (@MikInmamable) November 10, 2022

"Tuve que recurrir a la tercera instancia. Se vinculará a proceso, será notificado para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que llegar. Estoy satisfecha. Sé que la justicia sí existe", dijo al respecto.

Ahora, fue Gustavo Adolfo Infante quien logró sacarle a Chuponcito sus primeras declaraciones respecto a su vinculación a proceso, y lo que pronunció el payaso tiene anonadados a todos.

Mediante su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante reveló lo que le dijo el sujeto, además de que habló de su caso:

"Entiendo que Carla Oaxaca era representante de 'Guerra de Chistes' y luego pasó a representar a 'Chuponcito' y según las declaraciones de Carla Oaxaca, él la acosaba a ella y a una bailarina. 'Chuponcito' ha dicho que no, que él es cristiano y que Dios y que no sé qué, yo no lo sé, yo no lo conozco, más que un par de veces que lo he entrevistado", dijo el especialista.

Los abogados a Chuponcito tratando el tema de acoso sexual: pic.twitter.com/1SWBM5SlRu — El Muchacho Alegre.😎 (@eraelitodolo) November 10, 2022

Tras ello, Infante dio a conocer lo que Chuponcito le dijo al pedirle un comentario sobre lo ocurrido:

"Chuponcito me contestó ya, le digo: 'Señor, buenos días, ¿quieres hablar, puedes?', entonces me dice: 'Hola señor, todo está bien, no puedo hablar. Abrazo', entonces, pues lo entendemos, también la situación es un tanto delicada", señaló.