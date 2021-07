Chyno Miranda impacta con VIDEO de su lucha contra la encefalitis post COVID

El cantante Chyno Miranda rompió el silencio para contarle a sus fans cómo ha sido su dura lucha contra la encefalitis consecuencia del COVID.

Chyno subió a su Instagram un video en el que aparece postrado en la cama, mientras canta.

Tras ello, el artista narra a la audiencia cómo fue su ardua recuperación del COVID, enfermedad que le causó una neuropatía periférica que no le permitió caminar.

“Luego de pasar por el COVID me enfrenté a una neuropatía periférica. Eso hizo que llegara al punto de no poder caminar y me dio una encefalitis, eso fue en septiembre de 2020”, relató.

¿Qué es la encefalitis?

Asimismo, detalló que la encefalitis le causó depresión e incluso olvidó como bañarse:

“La encefalitis es una inflamación del cerebro que genera confusión en el pensamiento, trastorno del habla, agitaciones, ansiedad… Hubo momentos difíciles, tuve mucha depresión, mucha tristeza. Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme, a hacer todo de nuevo, de verdad me sentí muy mal”, compartió.

No obstante, Chyno agradeció a sus fans el apoyo incondicional:

“Ha sido muy difícil de verdad, estoy bastante dolido, consternado por todo el proceso y quiero que sepan todos mis fanáticos que aquí estoy con todo el amor del mundo para conversar con ustedes, quiero que sepan todo, la realidad del asunto y que los amo muchísimo”, finalizó.