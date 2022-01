Claudia Álvarez se contagia de COVID tras dar a luz a sus bebés mellizos ¿Están bien?

Hace unos días Claudia Álvarez dio a conocer que ya había nacido sus mellizos, los cuales fueron prematuros pues el parto se adelantó algunas semanas. No obstante, no todo es felicidad, pues ahora la famosa reveló que tiene COVID.

A través de sus historias en Instagram, Claudia Álvarez informó que diariamente ella y su pareja Billy Rovzar iban al hospital para ver a sus bebés prematuros, pues la famosa se extraía leche para dárselas. No obstante, eso ya no es posible por su condición de huésped del COVID.

“Hace tres días empiezo con un dolorcito de cabeza y luego con poquitos moquitos y yo soy una exagerada de todo lo que está pasando, me fui a hacer una prueba PCR saliendo del hospital”, lamentó.

“En la tarde ya no fui a ver a los bebitos, porque si hay un mini síntoma que podría ser cualquier cosa cómo voy a ver a los bebitos”, agregó.

La prueba COVID resultó positiva y Claudia Álvarez aseguró que quedó devastada al saber que no podrá ver por ahora a sus bebés.

“Obviamente se me derrumbó el mundo. Dos años librando el COVID y me viene a tocar ahorita, cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos”, externó.

Finalmente, la famosa apuntó que se encuentra en aislamiento y que visitará a sus mellizos cuando se cure del virus.

rc