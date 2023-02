¿Cuánto cobra Sonido Pirata por evento, incluyendo al Medio Metro y la Cholondrina?

El Sonido Pirata es una de las mejores cosas que ha traído el 2023, pues a través de redes le ha dado mucha alegría la gente que ha visto los videos del Medio Metro y la Cholondrina bailando y sacando los prohibidos en los sonideros.

No obstante, a un mes de la fama viral, hubo polémica pues el Medio Metro se separó de Sonido Pirata para hacer su carrera solista, en medio de una telenovela repleta de traiciones y drama.

No obstante, el Sonido Pirata ya tiene un nuevo Medio Metro y el anterior anda intentando figurar por su cuenta.

"Para mí no es un trabajo fácil, es bien riesgoso, bien costoso, bien sufrido y desgastante, pero al final del día es algo bonito, porque sé llevar música y la música es alegría. Ser sonidero no es fácil, pero es algo bien bonito", dijo Julián Ramírez, el Pirata, en entrevista con Yordi Rosado.

"Yo pongo lo que la gente quiere, no lo que a mí me gusta, desde reguetón, cumbia, salsa, lo que me pidan ando poniendo. Las tres canciones del momento son 'La Lorana', 'No te puedo olvidar' y 'Palomitas de maíz'", agregó el Pirata.

En otra entrevista que dio al podcast "De tocho morocho", el sonidero dio detalles de cuánto cobra por presentarse.

De acuerdo con lo dicho, Sonido Pirata cobra entre 8 mil y 12 mil pesos por baile, incluyendo la participación de la Cholondrina y Bocho y el nuevo Medio Metro.

El Sonido Pirata se puede contratar a través de su página de Facebook o por teléfono, el cual se encuentra en su perfil.