Integrante de 'Hoy' revela que fue amenazado de muerte en un restaurante (VIDEO)

Un querido integrante del programa “Hoy” está pasando uno de los momentos más duros de su vida, pues reveló que fue amenazado de muerte en un restaurante.

Se trata de más ni menos de Enrique Albores, conocido como “El Capi' Albores” y que forma parte del equipo de “Hoy”; a través de sus redes denunció que fue amenazado de muerte en un negocio ubicado en Lomas de Cocoyoc, en Morelos.

¡Feliz Viernes! Nuestro @CapAlbores787 nos tiene todos los detalles del clima para el fin de semana ⛈️ #Aclimátate pic.twitter.com/K1I5qKnrbA — Programa Hoy (@programa_hoy) June 21, 2024

De acuerdo con el relato de Albores, él intentaba cruzar el negocio para llegar a su destino. Sin embargo, fue agredido por un trabajador del lugar.

El Capi Albores, quien es conocido por ser el encargado de la sección del clima en el programa matutino, compartió varios videos detallando el hecho sucedido en el restaurante llamado Snack Wings, donde se le ve enfrentando al gerente y al personal del lugar.

"Fui al centro comercial ahorita y en el Snack Bar Drinks, que está ahí en el centro comercial de Lomas de Cocoyoc, crucé para ir a comprar pan porque ando lastimado de mi pierna. De regreso, había un mesero para que yo no pasara; se hizo a un lado y me dejó pasar. Cuando voy saliendo, el cajero me dice 'tú eres un pobre pendej*'," relató.

Quienes son?? Para amenazarme de que me van a meter unos plomazos….. por cruzar por su negocio???? Quienes son? pic.twitter.com/4EpZdz6148 — Enrique Albores (@CapAlbores787) June 22, 2024

Albores agregó que comenzaron a insultarlo y que él también se puso bravo, y dijo que la discusión se puso peligrosa cuando un hombre vestido con una camisa negra lo amenazó de muerte.

"Me insulta, me dice pendej* y luego me amenaza que me va a meter unos plomazos... imagínate que una gente de un negocio te pueda amenazar de meterte un plomazo", denunció.

"No se trata de desprestigiar al negocio; las boneless son buenas," remarcó el famoso integrante dl programa Hoy, pero condenó la amenazada de muerte que recibió por parte del personal de tal restaurante que los internautas han calificado “de quinta”… aunque mucha gente también lo criticó por ponerse a pelear con la gente de ahí.