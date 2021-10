Confunden a Luisito Comunica con una mujer en una mezquita ¿lo agredieron los hombres?

Luisito Comunica volvió a meterse en problemas, pues el youtuber reveló que lo confundieron con una mujer cuando visitó una mezquita, y que incluso causó enojo y molestia entre algunos hombres ¿lo agredieron?

Así lo narró Luisito Comunica a través de sus historias de Instagram, en las que contó que actualmente se encuentra de visita en Kirguistán, un país de Asia Central.

“Acaba de pasar algo bien chistoso y es que estábamos ahorita en una mezquita, estábamos visitando, muy bella, por cierto, y llegaron unas personas muy enojadas porque pensaron que yo era mujer”, contó el influencer.

Cabe recordar que, de acuerdo con el islam, las mujeres y los hombres no pueden rezar juntos dentro de las mezquitas, por lo cual cuentan con áreas separadas.

No obstante, el hecho no pasó a mayores, pues al verle la cara vieron que Luisito Comunica es todo un pillo. Asimismo, el famoso señaló que no es la primera vez que le pasa, pues en Uzbekistán también lo confundieron con una mujer.

“¿Por qué será esto? ¿Por el cabello? ¿Por, no sé, tal vez los colores que uso al vestir? Me llama mucho la atención que sí en Uzbekistán pasó y ahora aquí en Kirguistán se repite. ¿Qué está pasando?”, cuestionó.

