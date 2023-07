Conoce a los famosos que advirtieron sobre los ovnis y nadie les creyó

David Grusch, exfuncionario de los Estados Unidos, aseguró que el país norteamericanos está ocultando un programa sobre ovnis y extraterrestres. Esta revelación ha impactado en el mundo entero y le ha dado parcialmente la razón a un puñado de famosos que nos lo advirtieron desde hace un tiempo, pero nadie les creyó.

Muchos en redes sociales "quedaron", como coloquialmente se dice, cuando el exintegrante de la Fuerza Aérea estadounidense reveló la polémica información. En La Razón te decimos quiénes fueron las y los famosos que nos hablaron de este tema anticipadamente, para que reconsideres y les creas.

Jaime Maussán

Este personaje es el que probablemente por más tiempo ha intentado convencer a la población, al menos de México, de que la vida en otros planetas en real. A través de varios programas televisivos y durante varias décadas, el ufólogo (persona que se dedica al análisis de ovnis) se ha empeñado en recopilar pruebas sobre estos misteriosos personajes.

Ana Claudia Talancón

La actriz de "Soy tu fan" y "Arráncame la vida" se declaró seguidora del primer personaje de este top, pues aseguró que ella ya fue testigo de uno de estos avistamientos. "A mí me ha tocado ver ovnis. Una vez estaba nadando en un cenote en Cancún, que es un río de agua subterránea, y de repente mi papá me dice: 'Mira, ¿qué es eso?', y era una pelotita. No tenía forma de platillo, honestamente, era como una pelotita de metal", dijo la intérprete.

Violeta Isfel

A la lista de seguidores de Maussán se une Violeta Isfel, recordada por su papel en "Atrévete a soñar". La actriz también se declaró seguidora del investigador y aseguró que cree que no "somos los únicos seres vivientes aquí y por algo aquí en la Tierra hay tantas gigantescas y diversas especies por todos lados".

Roberto Palazuelos

El Diamante Negro se suma a la lista de famosos que nos advirtieron de la existencia de los ovnis y que nadie tomó en serio. "Yo la primera vez que los vi, fue en 1993; la segunda ves que los vi, fue en el 2005", aseguró el empresario. Concluyó señalando que los volvió a ver en 2012: "Están gruesos y claro que están. No podemos pensar que somos los únicos en la galaxia", dijo.

Paty Navidad

Paty Navidad ya se fue más lejos, pues no sólo cree que existen seres en otros planetas, sino que ella misma viene de un lugar que no es la Tierra. "Dicen que soy extraterrestre por los temas que yo hablo, me ligan con los extraterrestres, y sí, yo siento que no soy de este mundo", dijo la actriz. Con las revelaciones de hoy todo puede pasar, por lo que estamos esperando a que esta información emitida por la exparticipante de La Casa de los Famosos sea confirmada.

Martha Higareda

En esta lista no podía faltar Martha Higareda, quien (más o menos) demostró que su experiencia con Ryan Gosling fue real y recuperó su credibilidad. La actriz tiene varias buenas anécdotas, pero en esta ocasión recordaremos cuando contó que su abuelo vio a un alien muerto: "Fíjate que mi abuelo nunca ha visto a un fantasma, nunca nada, pero sí vio a un alien ya muerto", aseguró la actriz ante la cara de un Yordi Rosado asombrado.

