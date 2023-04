Consuelo Duval acusa a Federica de Kabah de abandonar a perritos que 'dizque rescata'

La actriz Consuelo Duval se lanzó contra Federica Quijano de Kabah y la acusó de tirar a la calle a los perritos que supuestamente la cantante rescata.

Todo comenzó porque Federica de Kabah publicó una foto para presumir a su nuevo perrito, que según dijo, fue un regalo de su hermano Apio Quijano.

“Hoy después de muchísimos años mi hermanito @apioquijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado, me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella son de esos momentos que te ves a los ojos y haces clic sabiendo que te van a amar y vas a amar para toda la vida”, escribió Federica de Kabah en la publicación.

Además, le dio la bienvenida a su familia al perrito y señaló que aún no ha decidido qué nombre ponerle a su mascota.

Federica de Kabah recibió cientos de mensajes en los que la felicitaban por el nuevo perrito, sin embargo, llamó la atención que Consuelo Duval comentó la publicación acusándola de maltratar a los perritos.

“Rezo para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste a los que ‘dizque’ rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, escribió la comediante.

Como es costumbre, Apio Quijano salió al quite a defender a su hermana y señaló que esas palabras no eran de Consuelo Duval y sugirió que le hackearon la cuenta de Instagram.

“¿Te hackearon la cuenta? No creo que tu podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de persona”, señaló Apio.

Usuarios le creen a Consuelo Duval

Sin embargo, la mayoría de los usuarios de Internet señalan que le creen a ella, ya que se trata de una actriz seria que no es conocida por estar en escándalos, sino por su trayectoria en la comedia.

Incluso revelaron un mensaje en el que un usuario afirma que Federica recibió dinero para rescatar a un perro y después lo abandonó en la calle.

“Pues seguro es verdad, si Consuelo lo dijo, espero de verdad lo mejor para ese perrito”, “Pues si consuelo lo dijo por algo será, y no es que consuelo sea santo de mi devoción pero ella si es animalista y si lo dijo es porque algo sabe”, “Es verdad, solo lo hacen por pose, los que realmente rescatan o cuidan perros no cacarean y los tenemos muy bien atendidos”, fueron algunos de los comentarios.