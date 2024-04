Critican a Dani Flow por sesión FOTOS con su esposa y novia: 'ninguna se ve cómoda'

Dani Flow fue severamente criticado por los internautas, pues el famoso cantante compartió una sesión de fotos que se hizo junto con su novia Valeria Zepeda y su esposa Jocelyn Lino, para celebrar el embarazo de la primera.

Cabe recordar que desde que Dani Flow anunció con un muy incómodo video que había embarazado a su novia y que su esposa estaba feliz por ello, pues eran una familia poliamorosa, los fans explotaron en contra del intérprete de “las que no tienen papá”, pues afirmaron que su hija va a “aprender cosas malas”, además de que afirmaron que probablemente Jocelyn no estaba muy de acuerdo con lo ocurrido, pero que no le quedaba de otra más que resignarse.

Ahora, Dani Flow compartió en sus redes una serie de fotos de una sesión que le hicieron para celebrar junto con su esposa e hija el embarazo de su novia Valeria.

Las fotos se las hicieron en un parque y destacaron por lo sencillas y de familia “tradicional de derecha”; lo que destacó de las postales fue que el reguetonero y su esposa vestían de negro, mientras que la novia iba con un vestido blanco para destacar la panza de embarazada.

"Los Flow", fue el título que Dani Flow le puso a la serie de fotos, señalando así que su familia poliamorosa tendrá ese “apellido” en los bajos mundos del perreo. Aunque la Bellakath le celebró las imágenes comentándole "Yo madrina de Lucy y del nuevo bebé, porfa", la mayoría de los fans lo criticó y tachó de ser un violentador:

"Siento que este tipo de cosas son para alimentar su ego de este güey", "De que esto no lleva a nada bueno es seguro", "Van a ver qué los problemas van a empezar cuando nazca ese bebé", "Romantizando la violencia económica usando el poliamor como pretexto", "Qué ganas de ver la jeta del Dani Flow el día que su esposa quiera tener un novio. A ver si mucha risita", "Qué incómoda foto para la esposa", “ninguna se ve cómoda” y "Ojalá ambas lleguen a tener otro hombre a escondidas, digo, hay que ser parejos", le dijeron.