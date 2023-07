Critican a Jacky Bracamontes por presumir viaje en submarino y ¿burlarse del Titán?: 'a ver si no explota'

Jacky Bracamontes generó un sin fin de críticas y burlas pues, a unos días de que el Titan implotó matando a cinco millonarios, la famosa actriz mexicana compartió que se fue con su familia de vacaciones y que exploraron los mares en un submarino.

A través de sus redes, Jacky Bracamontes presumió que se fue de vacaciones a Hawái con su familia, lugar en el que decidieron que era una excelente idea abordar un submarino, bien hecho, para ir a ver a los peces.

Jacky Bracamontes en el submarino. Especial

Específicamente, Jacky Bracamontes subió un video en el que muestra desde el momento en el que el submarino sale del mar y sus hijas lo abordan, hasta que todos están bien felices observando las profundidades y la fauna marítima.

Resalta que el submarino tenía en su estructura cristales que permitían la observación de las especies marinas endémicas de Hawái y que era amplio, pues mucha más gente, además de la familia de Bracamontes, disfruto del paseo acuático.

"Obviamente Jacky quería cancelar el meterse al #submarino, y yo siempre había querido subirme o meterme a uno y bajar más de 40 metros”, inició en el post compartido Martín Fuentes, el esposo de la famosa.

“Yo les dije, el que no quiera, se queda en tierra....!! y que creen??? #allaboard #todosalsubmarino. Sí estuvo muy #cool...", añadió el aventuro extremo sin tempo a la presión oceánica ni a los controles de Logitech.

Jacky Bracamontes y su familia en el submarino. Especial

Como era de esperarse, la gente emitió sus opiniones no solicitadas en el post; muchos mandaron mensajes positivos genéricos, pero otras personas tacharon de irresponsable a la actriz, mientras que algunos más dijeron que se burló de la implosión del Titán.

"Ni loca haría eso con mis hijas y menos después de lo que acaba de pasar”, “a ver si no explota su nave”, "no se nos perdió absolutamente nada en las profundidades del mar", "exponer a toda mi familia en esta aventura usted los tiene bien puestos", "que irresponsables, después de lo que pasó no tenéis miedo?" y “todo internet se burló de los ricos con memes, pero Jacky, usted se pasó de maquiavélica… la amo”.