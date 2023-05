Critican a Roger González por VIDEO en el que supuestamente sugiere que él 'cambió la historia de la tv'

El conductor Roger González se volvió tendencia en redes sociales, luego de que una cuenta de Twitter retomara un video de una entrevista en la que el presentador de televisión habló de cómo estaba la televisión en México cuando regresó de Argentina después de haber vivido y trabajado 10 años allá.

En la grabación que circula en Twitter y TikTok se escucha que Roger González dice:

“Llego a México y me doy cuenta que están 20 años atrás, en dirección de cámaras, en iluminación y quería hacer las cosas como a mí me habían enseñado en Argentina, y me frustraba y dije ok. Abrí mi productora con mis mejores amigos que estaba en los medios y que igual que yo querían hacer cosas diferentes y por eso producimos el primer programa que era Roger González show… hubo una evolución entro TV Azteca con nuevos formatos, con realities, compraron de los turcos y cambió mucho la televisión”, dice Roger González en el clip que se viralizó unos meses y que fue retomado nuevamente en redes.

Y fue así, como él cambió la historia y revolucionó la televisión en México 🤡 pic.twitter.com/B15oziQV7S — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 17, 2023

Tras esas declaraciones Roger González recibió comentarios de burla de parte de los usuarios de Internet.

“El Hernán Cortés de la tv mexicana”, “No pues gracias Roger”, “Cuenta la leyenda que James Cameron es su aprendiz”, “Y si es tan listo ¿por qué acabó como conductor en Venga la Alegría y no como productor?”, “Ni González Camarena hizo tanto”, fueron alguno s de los comentarios.

¿Roger González realmente sugirió que cambió la tv mexicana?

El fragmento del video que se viralizó pertener a un podcast llamado “Hablando de cine con” de la influencer Gaby Meza.

Y Roger González sí habló de la televisión, pero no en el orden en el que se presentó en el clip viral. Señaló que sí consideraba que había un atraso en la televisión mexicana, pero también dio que después la tele evolucionó y fue TV Azteca quien comenzó con los realities shows que colocaron a la empresa en el número uno del rating.

Y posteriormente él decidió hacer su propio proyecto con su productora, para trabajar cómo le gusta y como le habían enseñado en Argentina.

“Cuando yo llegué a México, yo vivé 10 años en Buenos Aires, llegué y surge mi deseo de producir de una frustración. Cuando llego a México después de ver cómo es la industria en Argentina Me doy cuenta que están 20 años atrás, en dirección de cámaras, en iluminación, la televisión estaba muy atrasada. Y de hecho cuando yo regresé a México hubo una evolución en la televisión, empezaron a haber nuevos formatos, TV Azteca entró con realities y empezaron a ser primeros lugares. Cuando llego a México quería hacer las cosas como me habían enseñado y dije ok: ‘trabajo en una empresa, no soy yo el jefe que haga lo que tenga que hacer mi productor y yo voy a hacer las cosas a mi manera y abrí mi productora con mis mejores amigos”, señaló Roger González en la entrevista completa.