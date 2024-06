Dani Flow confiesa que corrieron a su hija de la escuela por sus canciones: 'No es bienvenida por mi culpa'

Dani Flow ha sido severamente criticado por lo explícito y altisonante de sus canciones, pues quienes han escuchado temas como “Las que no tienen papá” y Martillazo” coinciden en que el reguetonero busca generar morbo al describir actos de manera soez. Y la forma en la que el cantante ha decidido llevar su carrera ya está afectando a su familia, pues confesó que expulsaron a su hija de la escuela justamente por su música.

Así lo contó Dani Flow en una entrevista para el pódcast “Realidad”, en la cual tocó temas como la funa que todo mundo le hizo cuando defendió al abusador sexual Rix y llamó criminales a las feministas.

“La cancelación cayó en un momento donde yo tuve que cancelar shows porque yo ya había tomado ese tiempo para darme un break. Entonces, mis vacaciones antes de la cancelación habían empezado un par de días antes. Yo estaba en la playa cuando me cayó el madrazo”, contó.

Cuando esa funa esta sucediendo, las autoridades de la escuela en la que estudiaba su hija se enteraron de quién era y le llamaron para informarle que no era posible que ésta siguiera formando parte de esa casa de estudios, pues a los padres de sus compañeros no les parecía que alguien relacionado a él estuviera ahí.

“Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña de la escuela. Me hablaron, yo estaba de vacaciones y me hablaron: ‘Oye, los papás están preocupados’, cosas así. Le hablé a mi papá, no sabía qué hacer, ya después afortunadamente, gracias a Dios, pues llegaron otras opciones donde vi que el panorama no estaba tan cerrado”, contó.

“No era bienvenida mi hija por mi culpa. Como está chiquita todavía, tratamos de que ella estuviera alejada de la situación, pero me abrió mucho el hecho de que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. Creo que he trabajado en ser una mejor persona en pro de mi carrera, que a fin de cuentas, eso va a repercutir en mi familia, en mis amistades, en mi círculo social”, remarcó Dani Flow, quien también fue cancelado por embarazar a su novia y celebrarlo con su esposa.