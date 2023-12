Dani Flow revela que le insistió a su esposa para que tuvieran novia: 'fuimos al psicólogo'

Dani Flow está dando mucho de qué hablar desde que reveló que él y su esposa tienen una novia, por lo que dejó con la boca a vierta a todos, pues nadie esperaba que el cantante fuera practicante del llamado poliamor.

Por ello, en entrevista con el podcast Doble G, Dani Flow reveló que le tuvo que insistir a su esposa para que la novia se sumara a la relación y fuera amada por ambos.

El intérprete de “Martillazo” contó que cuando conoció a su novia se enamoró de ella, por lo que le insistió a su esposa para que la aceptara:

"Si, nos llevamos muy bien ese día, pero eso no significaba que mi esposa iba a decir 'tengámosla de novia' ¿no?, pero la conocí entonces yo empecé a insistir, insistir e insistir hasta que tuvimos un pedo", dijo.

Dani Flow agregó que intentaron salir como un trío a lugares como Six Flags, pero que las cosas no fluían. Por ello decidieron ir a un psicólogo para que les ayudara a forjar la tercia.

"Fuimos al psicólogo, el psicólogo me dice en esa cita, llevábamos como tres o cuatro, me dice: 'entre ellas se gustan, tú y la chava se gustan, pero en conjunto nadie está siendo feliz' y dije ok no me está saliendo la vuelta, me está saliendo peor de lo que yo pensaba", expresó.

Aunque todo parecía una causa perdida, Dani Flow señaló que su esposa lo sorprendió al aceptar intentarlo nuevamente, diciéndole que: "uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde".

"Al principio que te decía que mi esposa pues la sentía como que sola y no tenía yo la capacidad de cubrir eso con ella y ya le dije a mi esposa: 'sabes qué, ya no te voy a insistir más, todo bien, tú y yo como siempre, encontraré otra solución', y al día siguiente mi esposa me dice: 'quiero hablar contigo' y dice: 'lo quiero intentar'", explica.

Respecto a presentar a las dos mujeres en Flow Fest, Dani Flow dijo: " las saqué a las dos porque quiero que la conozcan, yo sé que mi esposa tiene como una cara más tierna y angelical y así y mi novia no tiene la cara tan así como de niña buena, sabes o sea, pero tendrían que conocerla".