Dani Flow quiere doblar a Vector de 'Mi Villano Favorito': 'sorry Aleks Syntek'

Tal parece ser que Dani Flow va a volver a hacer llorar a Aleks Syntek, a quien en TikTok a cada rato le recuerdan su polémica de los “cute british boys”, pues el poeta del reguetón pidió ser él quien doble a Vector de la saga “Mi villano favorito” y no el cantante que odia el perreo, quien le ha dado la voz al personaje con anterioridad.

Fue a través de las redes que Dani Flow le hizo la petición a Universal Pictures, la cual distribuye la saga de películas. Cabe destacar que el autor de “Martillazo” es idéntico a Vector físicamente, especialmente en el corte de pelo.

Y es que la compañía compartió un corto animado protagonizado por Vector, el cual Dani Flow comentó con su petición y con una estrategia de negocio infalible y verídica:

“Si me dejan hacer la voz de ese ver*** les vendo 4 veces más la película. Sorry Alex Syntek es la verdad”, pronunció Dani Flow, sabiendo que lo de hoy es el perreo vulgar y no el pop retro “chicles bomba”.

La petición de Dani Flow fue elebrada pr todos los internautas, pues Alex Syntek le ha tirado hate al cantante en repetidas ocasiones, e incluso una vez dijo que, por sus letras, le había faltado amor en su casa.

“Dani Flow la estás rompiendo papi, freestyler, cantante y primer actor, ya casi llegas a lado de María Félix padre!!”, “Dani Flow nunca creí que el prota comentaría está publicación, pero tienes razón jajajajaja”, "Que ironía que el personaje se parezca a Dani Flow y el doblaje lo haga Alex Syntek jajajajaja!!!" y “La neta eso les va a levantar la película, nadie quiere al acosador de niños británicos”, comentaron.