Carlos Cuevas, tío de Mau Cuevas, defiende su 'relación' con Pau Florencia: 'ella no se quejó'

El cantante Carlos Cuevas está siendo cancelado por todos en las redes, pues el señor, quien es tío de Mauricio Cuevas, salió a defender a su sobrino y su “relación con Pau Florencia, influencer a la que “conquistó” cuando ella iba en la secundaria y él ya se había hasta divorciado.

Fue en una entrevista con el programa “De Primera Mano” que Carlos Cuevas habló de su sobrino, quien a los casi 30 años “fue seducido” por una Pau Florencia de 14 años.

Así va la normalización de la pederastia en la redes sociales.



La influencer mexicana Paulina Florencia admite que conoció a su ahora esposo Mauricio Cuevas cuando tenía 14 años y este tenia 29 años.



Carlos Cuevas justificó el grooming y la pederastia argumentando que antes era muy común que los señores tuvieran relaciones con niñas: “Nuestros abuelos tenía relaciones con las chavistas de las haciendas, digo, es una cosa que no está bien, pero que con el tiempo hemos aprendido a vivir así”.

Tras ello dijo que él ha visto muy contenta a Pau Florencia con la situación: “Si los dos tenían uso de razón y se enamoraron, tal vez son felices. Yo los he visto muy felices”.

Por si fuera poco, Carlos Cuevas dijo que ni Paulina Florencia ni su familia se quejaron de que su sobrino siendo todo un señor se le haya acercado a una adolescente para tener una relación sexoafectiva con ella.

“Ahí no me puedo meter porque yo los he visto muy felices. Ella no se quejó, su familia no se quejó. Eso no quiere decir que no la haya agarrado chiquita, pero cada quien su vida”, remarcó.

Finalmente, Carlos Cuevas dijo que la polémica se hizo más grande de lo que para él amerita: “Para qué hacemos una cosa más grande de lo que es”.

Como era de esperarse, la gente canceló a Carlos Cuevas por justificar el grooming y la pederastia al defender a su sobrino Mau Cuevas, quien además ha sido acusado de amenazar a Maryfer Centeno por hablar de su caso.

"Es un delito, no lo justifiquen", "Que peligroso es tener a estos conductores, justificando y tratando de normalizar algo muy delicado, sería mejor que se informen bien antes de dar una noticia", "Que miedo escuchar su opinión" y "No porque lo hicieron los abuelos se justifica, no hay q aprender a vivir así, se llama abuso y es un delito, cuando cierras los ojos a un delito te vuelves cómplice, si empezó con un delito aunque sigan juntos es un delito", le dijeron al señor.