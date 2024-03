Dania Méndez llora en 'Hoy' por una terapia de sanación: 'sentí sanar'

Dania Méndez, influencer conocida por tener haber sido una novia de Peso Pluma, protagonizó un momento muy peculiar durante su asistencia al foro del programa Hoy, pues la modelo estalló en llanto luego de que le hicieron completamente en vivo una “terapia de salación”, que muchos califican como una “limpia” muy whitexican.

Los hechos ocurrieron este jueves 29 de febrero, pues al foro del programa Hoy, liderado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta acudió como invitado no sólo Dania Méndez, sino también Master OH, un sujeto que se dice ser experto en sanación espiritual y que ya es conocido entre los famosos de farándula, entre ellas la inventada de Yolanda Andrade.

Fue en esta ocasión que Dania Méndez decidió someterse a la “terapia de sanación” de Master OH, la cual aparentemente fue tan mágica, mística y poderosa que la modelo se puso a llorar desconsolada.

En el polémico video se puede ver a Dania Méndez recostada en una camilla, cuando de repente Master OH comenzó a tocarla y hacer un tipo de presión y masaje en diversas partes del cuerpo de la modelo, a quien el año pasado se le reventó un implante de seno.

Luego de esto, las primeras lágrimas comenzaron a brotar de los conductos lagrimales de Dania Méndez, cosa que no inmuto a Master OH, quien le pidió que cambiara su postura. La puso boca a arriba y volvía a tocarle diversas partes y la ayudó a levantarse, mientras ella no podía dejar de llorar.

De acuerdo con el “experto en sanación”, Dania se sentirá mucho más libre, además de que se aseguró que la ex de Peso Pluma tiene un gran corazón, aunque no especificó si se refería al músculo cardiaco o al concepto espiritual del lugar que contiene los sentimientos.

Por su parte, Dania Méndez afirmó sentirse más ligera y siguió llorando como si no hubiera un mañana: “No sé cómo explicarlo, no sé la energía, solamente me dieron ganas de llorar, sentí sanar”, dijo.