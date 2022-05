Danna Paola niega que estuvo hospitalizada: "Estoy bien, recuperando fuerzas"

La cantante Danna Paola reapareció en las redes sociales y negó que haya sido hospitalizada a causa de COVID, como lo reportó la revista TVNotas.

En sus historias de Instagram, Danna Paola publicó unos videos en los que dijo que le hace mucha gracia que se haya difundido que estaba hospitalizada y que sus papás la llevaron al doctor.

“Me hace mucho gracia que hayan dicho que estuve en el hospital y que mis papás me llevaron al hospital, cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún disfrutando el cumpleaños de mi madre. Si yo hubiera estado en el hospital dudo mucho que mi mamá y mi hermana estuvieran hangeando en Bacalar, yo no pude ir al viaje porque me contagié de COVID”, aclaró Danna Paola.

La canta señaló que solamente ha estado en su casa y en su estudio haciendo música, también contó que ha dormido mucho.

Así se recupera Danna Paola del COVID

Danna Paola mencionó que uno de los síntomas que tuvo de COVID es que perdió el olfato y el gusto, pero comentó que ya lo está recuperando y ya puede oler su perfume.

“La recuperación es mucha paciencia, he dormido muchísimo todo lo que no había dormido. Perdí el gusto y el olfato, peor ya lo estoy recuperando, ya me sabe el café, ya huelo mi perfume”, dijo Danna Paola.

La cantante dijo que ha estado tomando muchas vitaminas y ajo, ya que este es un antibiótico natural, además de que ha tomado shots de limón con jengibre y pimienta cayena.

“Estoy bien amigos, haciendo música, preparándome y recuperando fuerzas”, concluyó su mensaje en redes.