¡No los dejó plantados! Drake Bell ahora sí va a Venga la Alegría y ¿habla de sus adicciones?

A mediados de enero de este año, Drake Bell iba a asistir a diversos programas de la Tv abierta mexicana, entre ellos “Venga la Alegría”, pero los dejó a todos plantados por razones que hasta ahora se desconocen. No obstante, el actor y cantante ya fue al matutino este jueves en el que habló de diversas cosas ¿Cómo sus adicciones y divorcio?

Bajo el grito de “Drake Bell is in the house” emitido por el Capi Pérez, quien tras unas bromas le pidió a la producción que le hiciera unos huevitos al famoso, pue son había desayunado.

Posteriormente, Drake Bell se fue al escenario con el Capi y Jimena Longoria, quienes le estuvieron mostrando algunos dulces tradicionales mexicanos, los cuales el famoso ya debería de conocer pues se vende como un amante de México.

Asimismo, ambos conductores se pusieron a ver qué tanto español sabía Drake Bell, soltándole frases como “echar pata”, la cual aparentemente si conocía el cantante, pues se sonrojó todito y hasta le pidió a Capi que parara porque le daba pena.

La siguiente frase la dijo Jimena y fue “ando bien crudo”, la cual desconcertó a Drake, pues la repitió varias veces tratando de descifrar su significado, el cual descubrió hasta que se lo soplaron.

Finalmente, Dake Bell cerró su participación en “Venga la Alegría” con una presentación musical en la que interpretó su cover de “La camisa negra” de Juanes, uno de sus temas más populares.

Lamentablemente, los conductores de “Venga la Alegría” no aprovecharon la visita de Drake Bell al foro para preguntarle sobre sus adicciones, su reciente separación de su esposa y su presunto intento de suicidio.