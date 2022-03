Detienen a Eduardo Capetillo Jr. por ir a exceso de velocidad y sin placa... y se pelea con los policías

Eduardo Capetillo Jr., el hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, fue detenido por ir a exceso de velocidad y en una moto sin placas, cosa que no le pareció pues protagonizó una pelea con los policías que lo pararon.

Eduardo Capetillo Jr. fue detenido a la altura de Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, luego de que intentó escapar de los policías desde Chapultepec; el joven justificó sus acciones señalando que los oficiales no eran de tránsito y los acusó de quererlo asaltar.

No obstante, los oficiales lo alcanzaron y lo pararon, pues el hijo de Eduardo Capetillo iba a exceso de velocidad, sin placa y en el carril del Metrobús.

“Usted no me puede detener aquí oficial, usted no es tránsito. Ustedes me cerraron aquí, pido un apoyo por favor a la alcaldía. Me están parado aquí unos oficiales de manera ilegal, no se han identificado, ni con su nombre ni su número de placa”, dijo Eduardo Capetillo Jr. en el video que, lejos de causar solidaridad, hizo que la gente lo criticara.

"Me están asaltando, hay que respetar un poquito la ley. Por favor no toque mi moto", agregó el hijo de famosos.

Los policías le dijeron a Capetillo Jr. que él no estaba detenido, pero sí su moto, pues además de que no tenía placas, el vehículo fue parte de una infracción.

“Hasta aquí hubo la necesidad de seguirte porque no tienes un poquito de respeto", le dijo con total calma uno de los policías al hijo de Bibi Gaytán, quien continuó: "Lo que ustedes quieren es dinero. Ustedes no me pueden detener”.

