Diana Golden confiesa que se casó con Alfredo Adame sólo por los papeles

Alfredo Adame acaba de sufrir un duro golpe en su vida y pasado, pues Diana Golden, su exesposa, reveló que sólo se casó con él para obtener papales y poder trabajar.

Así lo pronunció Diana Golden a “Chisme no Like”, programa al cual la famosa detalló que contrajo nupcias con Adame, pues este le dijo que si lo hacía ya iba a poder trabajar en producciones. Lamentablemente para ella todo resultó ser una mentira.

"Por los papeles, cosa que él me convenció que si me casaba con él, él ya podía trabajar… mentira", dijo.

Tras ello, Diana Golden señaló que nunca tuvo intimidad con Alfredo Adame y que ni durmieron en la misma cama; no obstante, sí señaló que el actor es un violento de primera:

“El señor me puso una pistola en la boca, me rompió toda mi ropa y me sacó a la calle a las tres de la mañana, en pijama y descalza”, narró.

Finalmente, Diana Golden compartió que demandó a Adame por daño moral y difamación: “dice que yo me le escapé a Pablo Escobar y que soy una narcotraficante. Falta su disculpa pública”.