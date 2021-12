Doctor Strange 2 estrena tráiler con ¡la Bruja Escarlata!

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es una de las películas más esperadas, motivo por el cual los fans perdieron la cabeza cuando Marvel liberó su primer tráiler.

Y es que el tráiler de “Doctor Strange 2” no sólo trae de vuelta al emblemático Benedict Cumberbatch como el hechicero supremo, sino que también regresa Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, tras los eventos de “WandaVision”.

El tráiler de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' tiene tantas cosas que me vuelan la cabeza.. Aunque sé que esconde mucho el tráiler.



Uno de los apartados que más me gustan es ese tono que presenta.



Nadie está preparado para esta película. NADIE.

En el clip vemos al Doctror Strange lidiando con los severos problemas que le causó al abrir el multiverso en “Spiderman: No Way Home”, y para ello el hechicero le pide ayuda a la Bruja Escarlata.

#DoctorStrange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios llega a los cines el 5 de mayo.



No te pierdas este estreno exclusivo, solo en cines. pic.twitter.com/6NC35IZmpU — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) December 22, 2021

Otros de los personajes que aparecen son Wong, interpretado por Benedict Wong; a Christine Palmer, encarnada por Rachel McAdams; y Chiwetel Ejiofor regresa con su papel de Karl Mordo.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se estrenará en cines el próximo 5 de mayo de 2022.

