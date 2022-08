Documental de Armie Hammer revela su  perturbadora historia: "Soy 100% caníbal" (VIDEO)

El actor Armie Hammer, quien estuvo involucrado en una polémica por acusaciones de abuso y canibalismo, volverá a la pantalla, ya que esta vez su perturbadora historia será retratada en un documental.

Discovery+ lanzó el tráiler del documental llamado “House of Hammer”, el cual revelará la historia familiar del actor Armie Hammer, ya que al parecer su abuelo y su tío estuvieron involucrados en actos criminales, igual que el protagonista de Call me by your name.

Según el documental Julian Hammer, tatarabuelo del actor, habría cometido asesinato involuntario en primer grado en 1920; mientras que en 1955su hijo, Armand Hammer, mató a un hombre por una deuda de juego.

Además en 2015, la tía del actor, Casey Hammer publicó un libro en el que reveló que su padre abusó sexualmente de ella cuando era niña.

El hilo conductor del documental es Casey Hammer, quien revela los secretos más oscuros de su familia.

Asimismo, se entrevista a dos mujeres que fueron parte de la vida de Armie Hammer, quienes revelan los perturbadores mensajes y las cosas que el actor las obligaba a hacer.

Courtney Vucekovich fue novia del actor y dijo que al principio la relación iba bien hasta que todo fue cambiando poco a poco.

“Al principio sentí que todo era perfecto; fue increíble, pero luego las cosas cambiaron. Él empuja tus límites poco a poco. Eres suya, completamente. Él dijo: ‘Soy 100 por ciento caníbal. Me estoy volviendo loco'”, señaló Courtney.

Mientras que otra mujer que lo acusó Julia Morrison mostró mensajes de una conversación en la que Armie Hammer le decía que quería amarrarla para atacarla. También mostrpó un audio con la voz del actor.

¿Cuándo se estrena el documental de Armie Hammer?

El documental de Armie Hammer se estrena el ´roximo 2 de septiembre a través de la plataforma de Discovery+.