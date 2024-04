Drake Bell reconoce que fue 'irresponsable' por tener conversaciones con una menor

El actor y cantante estadounidense Drake Bell volvió a hablar del caso por el que fue acusado de delitos sexuales contra una menor de edad.

Luego de que el músico apareciera en el documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake ha hablado abiertamente de todos sus problemas legales en entrevistas en México y Estados Unidos y en una reciente conversación que tuvo en el pódcast Not Skinny But Not Fat habló del caso por el que fue declarado culpable y tuvo que estar dos años en libertad condicional.

Drake Bell dice que fue irresponsable con la menor por la que lo declararon culpable

Drake Bell recordó que conoció a una chica en Internet y comenzaron a hablar, sin embargo, según las declaraciones de la chica que era menor de edad la conversación se volvió sexual, la joven dijo que era una gran fan del cantante.

Por su parte, el cantante reconoció que fue irresponsable por haberse involucrado en las conversaciones con esta joven, pues además, dijo, que él no sabía que ella era menor de edad y que cuando se enteró cortó toda comunicación con ella.

“Respondí a algunos mensajes directos y fui increíblemente irresponsable, me metí en conversaciones que no debería haber tenido y descubrí que estaba hablando con alguien con quien no debería haber estado hablando”, mencionó músico estadounidense.

Al parecer la fan se molestó cuando Drake Bell no quiso mantener la comunicación por la edad y buscó mantener la cercanía asistiendo a conciertos.

Drake dijo que aceptó culpabilidad “porque estaba financieramente devastado, acababa de tener un hijo y no quería hacer pasar a mi familia por todo esto”. Por lo que sus abogados le recomendaron declararse culpable para que el proceso no se alargara y no estuviera lejos de su hijo que acaba de nacer.