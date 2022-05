Este domingo 1 de mayo se conocerá al ganador absoluto de Exatlón All Star, el atleta que se consolidará como el mejor deportista de todos los tiempos de Exatlón.

La final de Exatlón All Star será transmitida en vivo, lo que significa que el último circuito de la competencia será completamente en vivo.

¿Quién es el ganador de Exatlón All Star?

Hasta el momento los sitios de spoilers no han dado a conocer el ganador, puesto que la final de Exatlón All Star será en vivo, es decir que en esta ocasión no hay spoilers, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa.

Koke Guerrero podría coronarse campeón de Exatlón All Star, en las competencias pasadas Koke era uno de los pocos deportistas que podía vencer a Mati.

¡Tendremos un domingo 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗦𝗔𝗟! 😎👊 Disfruta de la 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 de 𝗘𝘅𝗮𝘁𝗹𝗼́𝗻 𝗔𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗮𝗿 al terminar @MasterChefMx y conoce al ganador absoluto de la temporada más luminosa de todas. 🥇🏆



¡Te leeremos con el HT #GranFinalAllStar! 💬📲 pic.twitter.com/9eponxoUZ0 — Exatlón México (@ExatlonMx) May 1, 2022

¿Cómo será la final de Exatlón All Star?

De acuerdo con los sitios de spoilers de Exatlón All Star, los tres finalistas Mati Alvarez, Koke Guerrero y Heliud Pulido, primero competirán por un blindaje.

El ganador de ese blindaje asegura su pase al último juego de la noche, mientras que los dos deportistas restantes tienen que enfrentarse por su pase al último juego, es decir, que uno de ellos quedará eliminado de la competencia.

En esta ocasión toda la competencia se transmite en vivo, por lo que ningún segmento del programa está grabado como ocurrió en la final de la cuarta temporada.

KR