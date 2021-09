Jonathan García fue el cuarto eliminado de Exatlón México y durante su estancia en el programa quiso dejar un mensaje en el que llamó a no dejarse vencer por los miedos ni las limitaciones físicas.

“Llegando acá (a México) me di cuenta del impacto de mi participación, no fue en vano, sí hubo algo que cambió a la gente… que no pasé desapercibido y era uno de mis objetivos ahí adentro, de que con la historia de mi vida pudiera cambiar a alguien su forma de pensar”, dijo Jonathan García de Exatlón México en entrevista con La Razón.

Durante su participación en el reality deportivo, el tenista contó que padece de una enfermedad en los ojos llamada Queratocono, que se refiere a que tiene la córnea en forma de cono, para lo cual no existe cura.

“Practicando el tenis, entrenaba en un lugar donde había mucho sol, contaminación, mucho polvo, me empezó a dar algo que se llama ojo seco. Yo soy muy terco, me tallo mucho los ojos y me fui deformando la córnea”, contó el deportista en aquella ocasión en el programa.

Para Jonathan García esto representaba una limitante muy importante para desempeñarse al máximo en los circuitos, pues, dijo, que debido a que su abuelo perdió la vista, él tenía miedo de seguir su mismo camino, pero finalmente logró vencer el temor y entregar puntos a los Conquistadores de Exatlón México.

“Es muy difícil, mi abuelo quedó ciego hace tres años, que en paz descanse, y no sé, como que me daba un poco de miedo llegar a ese punto y tan joven. Al llegar a los circuitos yo sabía que eso iba a ser una limitante en ciertos aspectos que tenía que hacer las cosas con más cautela”, comentó el deportista.

Jonathan García de Exatlón México busca inspirar con su historia a las personas Foto: Especial

Jonathan García explicó que él tiene que usar unos lentes de contacto especiales, por lo que, al principio de la competencia le atemorizaban los circuitos de agua, pues el hecho de pensar en la idea de pender alguno de los lentes lo frenaba, sin embargo, poco a poco fue superando esta limitante.

“Fui perdiendo el miedo, algunas veces por la adrenalina abría los ojos debajo del agua y ya cuando terminaba el punto decía ‘abrí los ojos abajo del agua y no se me salieron los lentes, creo que puedo abrirlos dos o tres segundos en lo que activo el mecanismo o en lo que veo la salida de la alberca’”, mencionó el deportista de Exatlón México.

Jonathan García contó que su gran apoyo en esta aventura fue Marysol Cortés, a quien él consideró una luz en esta travesía.

“Marysol me daba siempre una frase y me decía: ‘cambia el miedo por fe’, es una frase que si la empiezas a llevar a la práctica da resultados”, dijo el tenista.

Yo tenía miedo, pero decía, voy a abrir los ojos y no va a pasar nada y sí justamente, la fe es importante en la vida de cualquier ser humano, tener esa esperanza, esa motivación Jonathan García de Exatlón México

Tras vivir esta experiencia, Jonathan García de Exatlón México llamó a las personas y a darle la vuelta a las limitaciones, pues aseguró que existen diferentes formas de hacer las cosas para poder salir adelante.

Siempre hay que buscar la forma de dar la vuelta, si no pudiste de una forma existen mil formas de hacerlo diferente, quizá no tan eficaces o no tan certeras, pero siempre hay formas de lograr y llegar a ese objetivo. Jonathan García de Exatlón México

“De repente puede llegar a ser triste que te pasen cosas en la vida y te preguntes por qué a mí, pero si la vida te está poniendo eso es porque tú puedes con esa batalla. No todo lo malo es para siempre, hay formas de darle la vuelta a las cosas y lograr lo que uno se propone y si uno lo desea, tarde o temprano la vida te lo da, en el momento que lo necesites y sea para ti”, sentenció el atleta.

Los Conquistadores y su mala racha en Exatlón México

Jonathan García habló sobre el momento difícil que está pasando el equipo azul, ya que después de tres semanas en las que arrasaron, ahora están siendo derrotados por los rojos.

“En Exatlón México cada día es una competencia diferente, es complicado mantener los picos tan altos, siempre dicen que lo difícil no es llegar si no mantenerse, creo que en Exatlón todos los días aplica esa frase”, dijo el tenista.

Jonathan García fue el cuarto eliminado de Exatlón México Foto: Especial

Señaló que las altas y bajas son una constante en los equipos que participan en el programa, ya que el juego provoca sentimientos encontrados. Sin embargo, no tiene dudas sobre que el campeón de esta temporada será del equipo de Conquistadores.

“Mis favoritos de hombres son David y Koke, siento que van a ser de los más importantes. De mujeres le tengo mucha fe, y porque hice una amistad muy bonita, a Duggan y también con Marysol. Ellos cuatro van a llegar muy lejos”, concluyó el atleta.