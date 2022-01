Tanya Núñez vivió una experiencia transformadora en Exatlón México, pero también conoció el amor junto a Ramiro Garza.

La deportista contó que cuando entró al programa iba enfocada en la competencia, pero poco a poco el acercamiento con Ramiro se convirtió en algo más que amistad.

“Yo fui a Exatlón con una mentalidad de competir, Al principio de la convivencia, cuando entramos, no había grupitos, pero yo era cercana a algunas personas y Ramiro cero estaba en esas personas cercanas a mí”, contó Tanya Núñez en entrevista con La Razón.

“Desde que lo vi había reconocido que es un muchacho guapo, pero hasta ahí, no sentía nada, pero empezaron a pasar las semanas y las pláticas se empezaron a dar más y lo empecé a conocer más a su persona, empecé a conocer quién era Ramiro Garza, qué le gusta, qué le apasiona y me encantó la persona que encontré en él”, señaló la atleta.

Tanya y Ramiro ya se reencontraron fuera de Exatlón México y los fans se preguntan si van a continuar con la relación, a lo que la atleta asegura que van a ir paso a paso para ver cómo fluye la relación en la vida real.

“Él es de Monterrey y yo de Guadalajara y nunca he dicho que la distancia sea un pretexto, pero ciertamente estamos muy conscientes de que tampoco va a ser fácil fluir como estábamos fluyendo ahí que teníamos todo el tiempo del día”, explicó Tanya de Exatlón México.

La deportista comentó que tanto ella como Ramiro no van a forzar nada, pero que buscarán estar en contacto y van a apoyarse mutuamente en los proyectos que cada uno tiene.

Estoy muy contenta, me gusta lo que siento por él, me gusta su persona, me gusta Ramiro Garza y también sé que muchas cosas van a cambiar y estamos en espera de ver como fluye la cosa aquí afuera Tanya Núñez

“Vamos a seguir en contacto y los dos apoyándonos en proyectos que queremos, siempre apoyándonos y orientando ese espacio para que lo nuestro pueda tener un futuro, pero también sabiendo que como todas las relaciones es paso a paso y se puede dar o no se puede dar. Yo simplemente estoy viviendo el amor y el tiempo lo dirá”, mencionó Tanya Núñez.

Tanya y Ramiro en Exatlón México Foto: Especial

Así vivió Tanya su estancia en Exatlón México

Para Tanya el Exatlón México se convirtió en una experiencia que la cambió por completo, dijo que tuvo tiempo de reflexionar sobre su vida y las cosas que realmente quería conseguir, además de que le ayudó a valorar más a su gente cercana.

“Entré siendo una Tanya y salí siendo otra, tenemos un ritmo de vida tan acelerado y no nos damos el tiempo de dar una pausa y analizar lo que estamos haciendo… lo que me quedó de la experiencia es valorar la familia, los amigos”, comentó la deportista.

Recordó que durante su participación en los Conquistadores de Exatlón México, Koke Guerrero fue un gran apoyo para su evolución como atleta en el programa, ya que fue su guía para poder practicar los tiros.

El día de su eliminación, contó Tanya, no se sintió en un modo de competencia y se desconcentró porque en las primeras carreras no pudo encontrar el tiro.

“No me sentí en mi mood de competencia hasta el final… La presión me ganó porque no era un tiro fácil, pero tampoco era un tiro desconocido para mí. Me estaba desconcentrando muchísimo que no daba un punto”, reveló la deportista.

“Sabía que ella estaba dando buena competencia y más allá de eso, sabía que no estaba haciendo las cosas bien y no encontraba esa adrenalina como en otras ocasiones y al final desperté muy tarde”, narró la integrante del equipo azul.

Finalmente, dijo que su gallo para ganar Exatlón México es Koke Guerrero y Marysol Cortés, quienes se disputan su pase a la final esta noche del 27 de enero.