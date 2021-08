Fátima Molina afirma que "perdió casi todo" en explosión de Av. Coyoacán y que no movió influencias

Fátima Molina vivía en el edificio de avenida Coyoacán que explotó hace unos días a causa de una acumulación de gas. Tras el siniestro, uno de sus vecinos aseguró que la actriz movió sus influencias para sacar sus pertenencias. Ante ello, la famosa rompió el silencio y aseguro que ella lo perdió casi todo.

Y es que el vecino de Fátima Molina aseguró a “Ventaneando” que la actriz de “Te acuerdas de mi” sacó su lado “gandalla” e influente y sacó más pertenencias de las que la autoridad des había permitido y que incluso fue al lugar más de una vez para rescatar sus muebles.

Fátima Molina responde a acusaciones de “gandalla”

Ante las severas acusaciones, Fátima Molina publicó un texto en sus redes sociales en el cual se defendió y aseguró que no movió sus influencias ni sacó del edificio más cosas de lo que las autoridades le permitieron.

“Yo no he hecho mudanza ni he usado ‘mis influencias’ para sacar mis cosas del departamento en el que vivía, como dice una persona que no conozco y que evidentemente no me conoce. He sacado lo que las autoridades me permitieron como a muchos vecinos más”, escribió Fátima Molina.

¡En exclusiva para @VentaneandoUno! Alfredo Segura, vecino de Fátima Molina, acusa a la actriz de "gandalla" y de no seguir las instrucciones de Protección Civil. #Ventaneando 📺. https://t.co/WF1r4Y3kIQ pic.twitter.com/CnGwCrDSNW — Azteca UNO (@AztecaUNO) August 19, 2021

A actriz de “Diablero” dijo que ella entró sólo a su departamento junto a personal de la fiscalía y peritaje; y pidió a la gente que dejara de inventar cosas.

“Dejemos de mentir y de creer mentiras. Tampoco he pasado 4 veces al lugar, porque no se me ha permitido. Jamás pasaría por alto a una autoridad. Me he anotado como todos, he hecho fila como todos y pertenezco al edificio y piso del cual salió la fuga de gas y me tocó estar dentro del departamento cuando sucedió la explosión”, apuntó.

Finalmente, Fátima Molina afirmó que ella lo perdió casi todo a consecuencia de la explosión:

“En mi caso, está casi todo perdido, como la mayoría de los habitantes de mi torre y no tengo información exacta aún de lo que pasará. Deseo que nadie tenga que pasar por esto, porque si así fuera, entenderían cada detalle que cada uno estamos sintiendo. Todos estamos muy sensibles, con mucha incertidumbre y sumamente cansados”, concluyó Fátima Molina en su mensaje.