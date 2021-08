Marcos Valdés asegura no descuidó a su mamá fallecida; ataca a su tía Felicia Garza

La semana pasada murió Rosa María Bojalil, madre del actor Marcos Valdés y hermana de Felicia Garza; esta última, aseguró que su sobrino descuidó a su mamá y que era irrespetuosos con ella, por lo que el vástago del Loco Valdés salió a romper el silencio ante los señalamientos de su tía.

Y es que Felicia Garza aseguró que Marcos Valdés maltrataba a su mamá: “Cuántas veces yo vi dificultades que ella tenía, no sólo con su marido, con sus hijos, con Marcos. Yo jamás le falte al respeto a mi mamá como él le faltaba. Hubo faltas de respeto muy grandes y ella entraba en llanto, me dolía mucho ver esto, pero no puedes hacer nada”.

Marcos Valdés se defiende de Felicia Garza

Ante ello, Marcos Valdés declaró a “De Primera Mano” que Felicia Garza no fue a ver a su hermana Rosa María Bojalil al hospital, pese a que la familia se le rogó.

“Yo quisiera que Felicia se hubiera acercado, le suplicamos que fuera cuando mi mamá estaba agonizando, vive a unas cuadras del hospital, no se acercó a verla ni un día. Felicia fue el que le presentó su esposo a mi mamá, eso que diga que él o mis hermanas la descuidaron, que yo la traté mal, no”, dijo Marcos Valdés.

Marcos Valdés afirmó que nunca le faltó el respeto a su madre y que eran muy unidos. Y aseguró que su tía Felicia Garza le robó dinero a su abuela y que por cuatro años no tuvo contacto con su madre Rosa María Bojalil.

“Ni un día en cuatro años fue a ver a mi mamá. Ningún hospital nos recibía, yo llevaba a mi mamá de ambulancia en ambulancia, yo estaba 12 horas con ella hasta que llegaban mis hermanas. Le fuimos a suplicar que fuera a ver a su hermana que se estaba muriendo y vino su otra hermana desde Florida a verla”, denunció.

No obstante, el actor cambió el tema y, por algún motivo, comenzó a hablar acerca de la transición de Felicia Garza, pues es una mujer trans.

“Yo no sé qué tenga Felicia, es difícil que durante 75 años conocimos a Felipe Gil, lo vimos como el gran compositor de la OTI, yo entré al americano por él y por mi papá. Yo lo sigo viendo como el que ganó la OTI, yo no entiendo por qué se expresa así de mí, me gustaría que viniera conmigo y enfrentara las cosas”, señaló Marcos Valdés.

“Tío o tía, como quieras que te llame, acércate a Dios y tócate el corazón y hacerle eso a tu hermana de abandonarla de esa manera es criminal, no se vale, estaba a unas cuadras de tu casa y pedimos que la fuera a ver, no la quería a ver ni en video”, finalizó Marcos Valdés.