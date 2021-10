FBI busca a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde; pide ayuda para encontrarlo

Larry Ramos, el esposo de Ninel Conde, lleva dos meses prófugo de la justicia tras ser acusado de fraude por varias personas, motivo por el cual el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya lo está buscando y pide ayuda a la ciudadanía para dar con él.

Así lo dio a conocer “Ventaneando”, emisión que presentó la ficha del FBI, la cual invita a la población a colaborar para encontrar al empresario colombiano.

“Larry Ramos Mendoza está fugitivo, es buscado por su presunto papel en un plan de fraude de inversiones. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero deberá contactarse con el FBI”, señala el buró estadounidense.

Larry Ramos fue demandado por más de 200 personas, las cuales lo acusaron de fraude, mismo que alcanza cifras millonarias.

Fue el pasado 2 de septiembre cuando Larry Ramos huyó de su arresto domiciliario, tras cortar su grillete de seguridad.

Incluso se filtró un audio en el que el esposo de Ninel Conde reveló que tenía planeado fugarse.

“Las siguientes opciones te las comento en confianza: una es perderme, huyo, me desaparezco y me demanden por estafador y me pongan en la Interpol, la otra es suicidarme, quitarme la vida y hacer sufrir a mi familia, cosa que jamás haría; declararme en bancarrota, cosa que va en contra e mis principios y mi ser”, afirmó Larry Ramos en el audio.

rc