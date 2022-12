Federica Quijano es operada de emergencia por esta dura razón: "¡No hagan corajes!"

Federica Quijano desató las alarmas entre sus fans, pues reveló que fue opera de emergencia y dio los detalles de la desgarradora razón por la que fue intervenida.

A través de sus redes, la integrante da Kabah contó que llegó al hospital por u severo problema y agregó que estando en el nosocomio le encontraron otro que forzosamente necesitaba ser curado con el bisturí.

"Este ya es el paso final. La verdad es que primero eran unas úlceras, pero después ¿qué creen? que no, que siempre no, eran las úlceras, pero aparte la vesícula", narró Federica Quijano.

A la famosa le tuvieron que quitar la vesícula, pero dijo que ya está bien, en incluso le pidió a sus fans no hacer corajes, pues pueden terminar como ella.

“Ya me siento mejor. Ahí vamos, ahí vamos. No hagan corajes, no se los recomiendo. Cuídense mucho, cuiden su cuerpito, cuando les diga 'para' paren" pronunció.

"Gracias por todos sus mensajes de cariño, de amor, por todo su... no tengo palabras, gracias a cada uno de ustedes por preocuparse y por estar tan al pendiente de mí y de mi familiar", finalizó Federica.