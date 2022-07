Fernando Colunga revela por qué nunca le han conocido a una pareja

Fernando Colunga es uno de los actores más queridos de México y su regreso a la TV tiene ansiosos a sus fans, quienes también se preguntan por qué nunca le han conocido alguna pareja.

Para detener los rumores respecto a su persona, pues hay gente que asegura que el actor no se ha casado por sus verdaderas preferencias sexuales (y no porque se trata de una práctica rancia judeocristiana), Fernando Colunga rompió el silencio y reveló por que nunca ha presentado a una novia.

“A mí me gusta el compromiso, y el que yo tenga un compromiso, el que yo forme un compromiso con alguien, a veces a lo mejor, todo el mundo espera que aparezca un papel por ahí en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo”, dijo Colunga al programa “Un nuevo día”.

“Me dijeron ‘queremos las exclusivas de tu vida privada’… Dije ‘no, pero si quieren hablar de mi trabajo con mucho gusto’”, remató el actor, dejando callada a su entrevistadora.

Los fans rápidamente mostraron su apoyo a Fernando Colunga y celebraron que el famoso nunca hable ni de sus parejas ni de su sexualidad:

“Si Fernando quiere o no decir si es gay, hetero, bisexual o lo que sea es muy su problema”, “Justo por reacciones como esas es que muchos artistas que si son LGBT+ no hablan de ello”, “Si él es o no es a nosotros debe valernos, lo que importa es lo que hace en la pantalla chica como desde hace más de dos décadas en Televisa”, fueron algunos de los mensajes.