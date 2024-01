Filtran el VIDEO de Pee Wee antes de ser arrestado en Estados Unidos

Pues me dicen que Pee Wee se enfiesto y se amaneció tomando … al salir del lugar pues iba manejando en exceso d e velocidad y muy mal , brincándose los carriles etc la policía lo detuvo y era obvio q estaba muy tomado he intoxicado (no me especifican) se lo llevaron , según anabólicas aún no sale de la cárcel ,pero no es confirmado todavía , conclusión le dieron un DWI y tendrá que ir a corte y a la escuela 😳🙈