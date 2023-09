Frida Sofía reaparece con duro mensaje ¿para responderle a Alejandra Guzmán?

En los últimos días Alejandra Guzmán ha sido el tema de conversación en las redes debido a todas las fuertes declaraciones que hizo durante su entrevista con Pati Chapoy, en las cuales ha tocado temas como su amor al vicio y le ha dedicado algunas palabras a su hija Frida Sofía.

Y es que Alejandra Guzmán aseguró que Frida Sofía es una persona muy violenta debido a que fue diagnosticada con trastorno de límite de la personalidad, y que llegó un momento en el que su hija le pegó.

Frida Sofía Especial

"Sí (me golpeó) hubo varias. Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que fue mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla", lamentó.

"Yo creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón, no soy nadie para reclamárselo, pero lo hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos las dos pedido disculpas, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma", añadió Alejandra Guzmán.

Ante todas estas declaraciones, Frida Sofía reapareció en sus redes y compartió un muy duro mensaje que los fans están asegurando va con especial dedicatoria a su madre por todo lo que ha dicho sobre ella.

Y es que Frida Sofía compartió un polémico video en el que se escucha una voz en off que dice: “A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio”, mientras que en la imagen se lee el texto “You become who you don´t forgive” (Te convertiste en quien no perdona) y “En estado inconveniente”.

Alejandra Guzmán ) Especial

Como era de esperarse, las teorías han surgidos entre los fans de la polémica familia; mucha gente afirma y promete que las palabras de Frida Sofía son una clara dedicatoria para Alejandra Guzmán, mientras que otros lo interpretan como que la joven le está diciendo a su madre que ya le baje a las copas pues habría ido a la entrevista en “estado inconveniente”.