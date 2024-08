¿Gabriel Soto estrena novia? Filtran romántico mensaje y no se lo mandó Cecilia Galliano

Tal parece ser que Gabriel Soto no pierde el tiempo, pues se dio a conocer que el ex de Irina Baeva ya tendría una nueva novia, pues le cacharon mensajes muy románticos que no le envió Cecilia Galliano, la mujer con la que habría reemplazado a la soviética.

Fue el periodista de farándula Jorge Carbajal quien compartió esta información en su programa “En Shock”, espacio en el que confesó que obtuvo tal información de manera aprovechada y chismosa.

Según lo que contó el farandulero, aprovechó un momento de distracción de Gabriel Soto para leer el misterioso mensaje directamente de su teléfono celular: “Me encontré a Gabriel Soto en el Aeropuerto, solo, como sacado de onda. Trató de pasar por desapercibido y yo quedé atrás de él, pero él ni enterado”, contó.

Mientras Carbajal lo espiaba desde atrás, Gabriel Soto respondió algunos mensajes de texto mientras esperaba su vuelo, de entre los cuales destacó uno que le mandó una mujer llamada Erika.

“Resulta que le escribió una mujer de nombre Erika, no Geraldine Bazán, no Irina Baeva, no Cecilia Galliano, le escribió una mujer de nombre Erika. Ella le respondía a un mensaje que él le había mandado”, contó el chismoso.

“Es que estaba más dormido que despierto y ya te tenías que ir, me costó mucho en la mañana”, habría escrito Gabriel Soto, ante lo cual la mujer le respondió toda tóxica: “mmm lo que te apura”.

“No seas enojona ja ja ja es broma, pero de verdad que te entiendo”, replicó Gabriel Soto, dejando claro que le encantan las nefastas.

Jorge Carbajal no pudo leer más, pues el famoso actor se fue de la sala para abordar su vuelo. Sin embargo, eso le bastó para dar nota y desatar los rumores de su presunta nueva novia.

“Piensa mal y acertarás. Yo me imagino que esta muchacha cuando ya se iba quiso despedirse como Dios manda o que la acompañara y este le ha de haber dicho ‘déjame dormir’… nadie me lo contó, yo lo vi”, dijo Carbajal.