Gal Gadot confirma que habrá Wonder Woman 3 ¿qué reveló de la trama?

No es secreto para nadie que el Universo Cinematográfico de DC se va a resetear luego del que las últimas películas, como “The Flash” no tuvieron el éxito deseado; sin embargo, no todo se va a perder, pues Gal Gadot afirmó que su personaje de Wonder Woman no sólo será parte de esta nueva continuidad fílmica, sino que su saga tendrá una tercera parte.

Cabe resaltar que el DC Studios ha tenido una muy profunda reestructuración encabezada por James Gunn y Peter Safran, por lo cual todo mundo daba por terminada la saga fílmica de Gal Gadot como Wonder Woman, pues ya se confirmó que habrá nuevos actores para Batman y Superman.

Por si fuera poco, los fans ya habían perdido toda esperanz, pues Patty Jenkins, la directora de las dos primeras películas, había declarado que no había nada que pudiera hacer para sacar el adelante “Wonder Woman 3”.

Sin embargo, sí hay excelentes noticias para la superheroína cuya identidad secreta es Diana Prince, Pues Gal Gadot no sólo confirmó que habrá una tercera parte de “Wonder Woman”, sino que dio algunos detalles de lo que la gente puede esperar.

En entrevista con ComicBook, Gal Gadot afirmó: “Me encanta interpretar a Wonder Woman, es tan cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos".

Respecto a los castings de los actores que interpretarán ahora a los demás integrantes de la Luga de la Justicia, la actriz ex soldado de Israel detalló un poco cómo ha sido el procese de selección:

"Vi que estaban probando, haciendo diferentes pruebas de pantalla, pero no sé quién lo obtuvo, pero parecía que todos eran súper legítimos y talentosos y geniales", externó.

"Me alegro por ellos. Es una gran oportunidad y es un comienzo tan emocionante para cualquier actor, y le deseo a quien quiera que sea la mejor de las suertes y disfrute el viaje", añadió Gal Gadot.