¿Geraldine Bazán es novia de Alejandro Nones? esto dijo la famosa

Geraldine Bazán apareció muy cercana y cariñosa con Alejandro Nones en el Festival de Cannes e incluso pasearon muy juntitos en la Torre Eiffel, cosa por la que se especula que son pareja.

Ante ello, Geraldine Bazán rompió el silencio respecto a su situación sentimental a su llegada al aeropuerto de la CDMX, y pronunció una serie de palabras que están dando de qué hablar.

“¿Por qué ponen palabras en mi boca que nadie dice?, las historias se las hacen ustedes. La verdadera historia es que no pasa nada, ustedes saben que prefiero no hablar de mi vida personal, porque no pasa nada, que crean historias y así, pero ya”, dijo enojada.

Cuando una molesta reportera de farándula le siguió insistiendo en que ella y Nones eran novios y le recriminó que no quisiera decir nada del presunto romance, Geraldine Bazán señaló:

“El punto es que decidí desde hace mucho tiempo no dar detalles de mi vida personal, y creo que la verdad, difícilmente, pero ahí van, ahí van respetando”, dijo.

Tras la insistencia de la prensa sobre el tema, Geraldine cambió de tema y habló sobre sus looks en Cannes.

“Mi estilista me manda la ropa, los vestidos que iba a usar el día que me iba, entonces voy a checar por dónde viene y me cancela el viaje, me intenté comunicar y nada, hasta que dije ‘si de algo sirven las redes sociales, ojalá sirvan para algo bueno’, cuando yo ya estaba en el aeropuerto lista para irme, mis estilistas hicieron magia para que en ese momento hacerme cosas nuevas, que son lo que ustedes vieron”, apuntó.