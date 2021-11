Gerardo Díaz suspende concierto por una balacera; 2 músicos fueron heridos (VIDEO)

Parece ser que el último concierto de Gerardo Díaz y su Gerarquía se calentó de más, pues el cantante tuvo que cancelarlo luego de que se registró una balacera durante el show, en la que dos de sus músicos resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron este sábado durante el espectáculo que Gerardo Díaz ofreció en Chimalhuacán, en el Estado de México, dentro del Recinto Ferial del municipio, el cual albergó a cerca de mil personas.

Uno de los videos que circulan en redes sociales se puede observar que la balacera, causada por una persona ebria, inició cuando Gerardo Díaz y su Gerarquía interpretaban la segunda canción de la noche. Aunque los músicos quisieron continuar con su show, terminaron por cancelarlo por seguridad.

Tras lo ocurrido, Gerardo Díaz subió un video a su Instagram en el que explicó lo acontecido: “A toda mi gente que se encuentra fuera yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona de afuera tiró balazos”, inició.

Fue tras ello que el artista dio a conocer que dos integrantes de la banda resultaron heridos por los balazos y pidió comprensión a sus fans por la cancelación.

“Gracias a Dios son solamente rozones, es por eso que ya no podemos subir al escenario, espero que me entiendan y me comprendan, somos seres humanos y quién sabe la persona que haya hecho con qué motivo lo haría”, explicó Gerardo Díaz.

Quienes resultaron heridos fueron el trombonista, Víctor Manuel, y el ingeniero de audio, Isaac Bedolla. Ambos ya fueron dados de alta del hospital.

rc