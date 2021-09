Gustavo Adolfo Infante será padrino de los gemelos de Lyn May; uno llevará hasta su apellido

El periodista Gustavo Adolfo Infante será padrino de los gemelos de Lyn May y uno hasta va a llevar su nombre con todo y apellido… y él ni estaba enterado.

Y es que Gustavo Adolfo Infante aseguró que le hará un baby shower a los hijos que tendrá Lyn May, quien es su buena amiga.

Y, para su fortuna, Lyn May no desaprovechó la oferta y no sólo nombró al periodista como padrino de sus gemelos, sino que uno tendrá su nombre completo: Gustavo Adolfo Infante.

“Son gemelos, va bien… ya vengo con la panza. A mí se me van los embarazos para las nalgas. El niño se va a llamar Gustavo Adolfo Infante, él es el padrino”, aseguró Lyn May a “Sale el sol”.

Al respecto, el periodista dijo: “a mí me cae muy bien Lyn May”