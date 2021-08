Lyn May publica ultrasonido de su bebé ¿Es niño o niña? (FOTO)

Lyn May continúa dando de qué hablar sobre el supuesto bebé que va a tener junto con su novio Markos D1.

Ahora, la famosa vedette publicó en Instagram una fotografía del ultrasonido que supuestamente se hizo y que confirma que espera un hijo. Además, Lyn May sorprendió a sus seguidores al anunciar que bebé será niño.

La semana pasada Lyn May dijo en el programa de Chisme No Like que se había realizado un ultrasonido y que había que esperar a saber si se trataba realmente de un embarazo o de un retraso.

Lyn May comparte foto de ultrasonido de su supuesto bebé Foto: Especial

¿Lyn May admite que es una broma?

Sin embargo, días antes la propia Lyn May ofreció una entrevista a un medio de circulación nacional en donde confesó que todo se trataba de una broma para poder traer un poco de risas en medio de la pandemia.

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, porque no sabes cómo han muerto, incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente", contó Lyn May.

La vedette dijo que ella misma lleva sus redes sociales y que de repente se le ocurren cosas para publicarlas en Instagram.