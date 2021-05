HBO Max llega a México en junio, ¡conoce su precio y que incluye su catálogo!

HBO Max llega por fin a México, entrando con fuerza en la competencia del streaming con un catálogo que hará temblar a Netflix y al resto de las plataformas.

Será a partir del 29 de junio que HBO Max esté disponible en México y el resto de Latinoamérica, y por fin podrás disfrutar de todas las temporadas de “Game of Thrones” y muchas cosas más.

¿Cuánto costará HBO Max?

HBO Max tendrá dos planes de subscripción en México: el estándar y el Móvil, cuyos precios son de 149 y 99 pesos, respectivamente.

El plan Estándar incluye el acceso a 3 usuarios simultáneamente, descargas de contenido y video de alta definición. Mientras tanto, el Móvil sólo permite el uso a una persona y está optimizado para celulares y tabletas.

🇲🇽 $99/mes Móvil | $149/mes Estándar

🇦🇷 $359/mes Móvil | $529/mes Estándar

Si ya eres subscriptor de HBO Go, automáticamente pasas a serlo de HBO Max, pues ésta nueva reemplazará a la anterior

Ésto incluye el catálogo de HBO Max

Además de la épica “Game of Thrones”, podrás disfrutar en exclusiva de “Friends” y su reencuentro, “The Big Bang Theory” y “House of the Dragon”, la nueva serie spin off de “Juego de Tronos”.

Esto sin contar que también gozarás de “Euphoria”, “Watchmen”, “West World” y “Sex & The City”.

¡Estas son mis primeras imágenes! ¿Qué tal me veo? 💅#HBOMax pic.twitter.com/Xg5pzBlSfM — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

Por si fuera poco, también podrás ver sin tener que pagar 300 pesos la “Liga de la Justicia de Zac Snyder”, las sagas de “Matrix”, “El señor de los anillos” y “Harry Potter”.

También incluirá todo el contendio de Cartoon Network, así como la nueva “The Suicide Squad” y “Space Jam: Una nueva era”, entre muchas cosas más.