Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es hospitalizada de emergencia ¿Está grave?

Ale Capetillo, la hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, conmocionó a sus fans pues tuvo que ser hospitalizada de emergencia en España.

Así lo reveló la misma Ale Capetillo a través de sus redes sociales, en las que compartió que comenzó a presentar síntomas parecidos a los del COVID.

“Fue de la nada, no sé qué me pasó, pero escaló súper rápido. Empecé a sentir frío en los huesos de los pies hasta la espalda, empecé a sentir frío congelado. Me empezó a doler el hueso y dije: ‘algo está pasando'”, contó Ale Capetillo.

La joven pensó que su malestar era por hambre, por lo que fue a cenar; sin embargo, las molestias incrementaron.

“Me dolía moverme del frío que empecé a sentir. Llegué a mi casa y me di cuenta que no era normal, me chequé la temperatura y dije: ‘esto es fiebre’. Dicho y hecho, estaba en 39° C”, apuntó.

Por ello, Ale Capetillo le marcó a sus padres quienes le dijeron: “‘Te vas ahorita al hospital’. Yo no quería, le tengo pavor a los doctores y a los hospitales y más estando lejos de mi familia. Pero mis papás me dijeron que me fuera, Obviamente, la primera duda era si tenía COVID. Me hicieron la prueba y hasta ahorita soy negativa”, abundó.

Para su fortuna, Ale Capetillo no tiene COVID, pero sí una gripa devastadora similar a la de Danna Paola.

La historia de Ale Capetillo con la que anunció su enfermedad Especial

rc