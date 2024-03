Se incendia la cafetería de 'Como dice el dicho'; así quedó tras las llamas (VIDEO)

Tal parece ser que no habrá nuevos capítulos de “Como dice el dicho” por un tiempo, pues se reportó que la icónica cafetería en la que se graba la telenovela se incendió durante una grabación.

Fue el actor Alex Padilla quien dio a conocer que la cafetería en donde se graba “Como dice el dicho” se incendió repentinamente.

"Incendió en el set de Como dice el dicho de Televisa", señaló Alex Padilla en un video que subió a sus historias de Instagram, en el que se aprecia cómo el fuego consume una parte del inmueble y se genera mucho humo.

De acuerdo con los reportes, la causa del incendio habría sido por un cortocircuito en unos cables de luz ubicados al exterior del inmueble y en un poste de luz, pues se cómo se están quemando.

Asimismo, se señaló que un sujeto subió varios pisos para para intentar sofocar las llamas y así evitar que el fuego se descontrolara y consumiera al inmueble en su totalidad.

"Usamos extintores, pero un señor se le ocurrió subir", agregó Alex Padilla en sus declaraciones

Asimismo, el actor agregó que al lugar llegaron elementos de la policía y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para detener el incendio y corroborar que no hubieran afectados.

"Yo traía un extintor, pero el oficial no me dejó acercarme obviamente por mi seguridad. Me quitó el extintor para que ellos lo hicieran y pues al final ellos me cuidaron", abundó.

Hasta el momento, la producción de “Como dice el dicho” no se ha pronunciado respecto al siniestro, por lo que se desconocen si sufrieron pérdidas materiales. El famoso y querido inmueble se ubica en la calle Michelet 89, en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, al norte de la Ciudad de México.