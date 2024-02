La influencer Dailyn Montañez confiesa que drogó y abusó a su esposo: 'toca por las malas'

La influencer colombiana Dailyn Montañez, más conocida como La tremenda, está sumida en la polémica y la están funando en redes, lo cual podría terminar con su dudosa carrera como creadora de contenido, pues la mujer confesó drogó y violó a su esposo, pues esa era su fantasía sexual y él no estaba cooperando.

Fue durante una entrevista con el podcast de Mariam Obregón, donde Dailyn Montañez contó sin pudor, arrepentimiento o simpatía que drogó a su marido Luis Jordan para realizar una práctica sexual que él nunca quiso.

Afirmó que le contó a un amigo suyo al respecto y que el criminal le aconsejó que lo drogara poniendo una sustancia en su bebida para dejarlo inconsciente y penetrarlo sin permiso y cumplir sus más oscuros deseos.

Busque en IG quien era Dailyn Montañez, es una "creadora de contenido" y hoy se está casando y le exploto esto. Lo peor es que el novio se ríe de lo que le hizo. Que alguien sea tu pareja, no le da derecho de drogarte y hacerte algo que no quieres hacer en la intimidad. https://t.co/BxvihVy6PF — Dany ✨ (@danieladanielak) February 18, 2024

“La verdad, yo estaba asustada, porque es que mi amigo, estábamos en una discoteca, me dijo: Dele de tomar esto en el trago; tranquila, que eso él, cuando llegue, se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted hace lo que usted quiera hacer”, explicó la calificada como criminal por su ahora ex fans.

Tras ello, relató cómo ultrajó y le robó la dignidad a su marido: “Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba; yo lo movía, le pegaba, nada. Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó. Él ni se movió”, narró entre risas.

Ante ello, Luis Jordan dijo que cuando descubrió lo que le hizo “La tremenda” se molestó y dejó de hablar con ella por días: “me sentí violado total. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro”.

La entrevistadora le dijo a Dailyn Montañez que no era aceptable lo que había hecho: “Mami, está fuerte lo que tú hiciste, porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre”, ante lo cual La tremenda volvió a justificar su violación:

Dailyn Montañez conocida como La Tremenda creadora de contenido no conforme con admitir ante cámaras que drogó y violó sexualmente a su novio, admite también que le pegó a su pareja, el señor dice “Ella me pega porque me cuida” ESA MUJER MERECE CÁRCEL pic.twitter.com/vwtPWYEgzV — un hada de vereda (@CachacaBaskin) February 17, 2024

“Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas… Cuando está borracho, hasta le puedo mostrar las cámaras, se deja y le gusta, pero él no lo quiere aceptar”, pronunció la criminal.

Como era de esperarse, la gente criticó a La Tremenda y exigió que la influencer sea encarcelada por sus crímenes:

“Esta confesión es DEMASIADO GRAVE. Lo más triste es que si fuera al revés, este man estaría en todos los medios nacionales, pero parece que la violencia hacia los hombres está minimizada”, “Esta es la prueba. De que esta sociedad normaliza y romantiza la violencia contra el hombre”, “Quedé como triste de escuchar tanto abuso y maltrato de la tremenda a su marido, él se ve completamente sometido” y “En la entrevista completa hay un momento en el que él dice explícitamente que no le gusta que ella lo penetre. Ella dice: cuando está borracho, se deja. Más tarde describe cómo la primera vez que lo hizo, lo drogó y lo abusó estando inconsciente. Esto es violación”, señalaron.