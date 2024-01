Acusan a Mariana Seoane de ser amante del fundador de Aarón y su Grupo Ilusión, acusado de abuso

Mariana Seoane está haciendo todo lo posible para apagar su carrera de la que mucha gente ni se acordaba, pues la cantante fue acusada de ser la amante de Rafael “N”, el fundador de Aarón y su grupo ilusión, acusado de abuso sexual hacia la hija de su ex pareja, de tan sólo 11 años.

Esto ocurrió luego de que Mariana Seoane defendió al presunto criminal sexual y pedófilo, el cual ya fue liberado, pues llevará su proceso en libertad.

"Yo siempre creo en la justicia divina, lo conozco desde hace muchos años que llevo trabajando con él, sé muy bien la historia, entonces lo que les puedo decir es qué bueno que ya está reintegrándose, él va a seguir su proceso que termina este mes, entonces estamos muy felices porque las cosas se demostraron como tenían que ser, por el lado derecho", pronunció la señora.

Ante las declaraciones de Tere Delgado, la exesposa de Rafael 'N', reaccionó y acusó a la actriz de sostener una relación extramarital con el presunto abusador de su hija:

"A mí me afectó muchísimo que salga este sujeto de la cárcel, fue un golpe terrible (...) Las declaraciones que dio revictimizan a mi hija de una manera impresionante, que diga que es una feminista mentirosa, me queda claro que ella no es madre", dijo Tere Delgado en entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

"Yo sé y tengo la seguridad que ellos siempre estuvieron juntos, yo lo sé, cuando yo estuve casada, ellos ya tenían una relación", abundó completamente asqueada.

"Mariana y Rafael estaban a punto de dar a entender y soltar esa relación después de que se dio el divorcio (...) Desde que yo estaba casada con Rafael, ellos tenían una relación, y no era la única, era una de la lista de relación que tuvo este sujeto durante el matrimonio", remarcó.

Tere Delgado afirmó que le cachó mensajes a Rafael “N” y que se percató de llegadas tarde y de los ubers que le mandaba a Seoane: "los hombres piensan que son muy inteligentes y no, a mí me llegaban los viajes de Uber al correo y conozco su dirección, para mí no es nuevo esto".